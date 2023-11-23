Расписание поездов на МЦД-4 изменится 25 ноября

Поезда четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) 25 ноября 2023 годабудут курсировать по измененному расписанию из-за работ по обновлению инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4 изменится 25 ноября. С 3:00 до 10:00 и с 16:40 до 22:30 от «Железнодорожной» до «Курской»: часть поездов отменена, часть поездов проследует только от/до станций «Реутово» и «Кусково»; интервалы движения значительно увеличены; часть поездов следует с отменой остановок на станциях «Чухлинка», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино», «Ольгино». От «Апрелевки» до «Курской»: часть диаметральных поездов следует от/до станции «Марьина Рощи»; интервалы движения значительно увеличены», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в остальное время с 10:00 до 16:40, а также после 22:30 до конца суток интервалы на всем маршруте МЦД-4 от станции «Апрелевка» до станции «Железнодорожная» будут частично увеличены до 20 минут.

В Дептрансе пояснили, что в период технологических «окон» РЖД будет обновлять инфраструктуру на участке от станции «Курская» до станции «Нижегородская» и от станции «Нижегородская» до станции «Кусково» – для этого будет ограничено движение по двум главным путям. Работы будут проводиться в выходной день, когда пассажиропоток наименьший.