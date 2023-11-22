Музей Победы проведет бесплатные мероприятия в День неизвестного солдата
В День неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, в Музее Победы пройдут бесплатные экскурсии, выставка, кинопоказ и концерт. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба учреждения.
«3 декабря Музей Победы подготовил специальную программу, посвященную Дню неизвестного солдата. Все мероприятия будут бесплатны для посетителей музея, на некоторые необходима предварительная регистрация», – сказали в пресс-службе.
В музее добавили, что программа начнется с церемонии возложения цветов в Зале памяти и скорби. «Юные активисты поискового движения почтут память всех без вести пропавших солдат. Кроме того, в этот день у стен Музея Победы московские кадеты заступят на вахту почетного караула у Огня Памяти и Славы», – отметили в пресс-службе.
Все желающие смогут посетить однодневную выставку, посвященную павшим в годы Великой Отечественной войны неизвестным солдатам.
«Поисковое объединение «Тризна» представит более 100 подлинных предметов, принадлежавших советским воинам и найденных во время поисковых работ на местах сражений в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Это личные вещи и предметы быта красноармейцев, а также пистолеты-пулеметы и винтовки», – уточнили в пресс-службе.
Посетителям также предложат бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии» и диорамному комплексу. В кинозале состоится показ советского художественного фильма «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука, а в Зале Полководцев – концерт театра песни «Талисман».
Мероприятия начнутся в 12:00.