Музей Победы проведет бесплатные мероприятия в День неизвестного солдата

В музее добавили, что программа начнется с церемонии возложения цветов в Зале памяти и скорби. «Юные активисты поискового движения почтут память всех без вести пропавших солдат. Кроме того, в этот день у стен Музея Победы московские кадеты заступят на вахту почетного караула у Огня Памяти и Славы», – отметили в пресс-службе.