Снегосплавные пункты начали работу в Москве

Снегосплавные пункты начали работать в столице. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства подготовили 56 стационарных снегосплавных пунктов. Их суммарная мощность позволяет плавить порядка 650 тысяч кубометров снега в сутки. Сооружения соответствуют требованиям безопасности и не вредят окружающей среде, отметил он.

Бирюков подчеркнул, что во время подготовки пунктов специалисты проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции. Они провели тест работы наносного и энергетического оборудования, устройств сигнализации и оповещения, а также осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Кроме того, сотрудники отремонтировали сепараторы-дробилки, решетки перекрытия, металлические балки, обрамления снегосплавных камер и песколовки, сказал заммэра.

В заключение он напомнил, как работают снегосплавные пункты. По его словам, снег сбрасывают в приемный бункер, где он измельчается. После этого он попадает в отсек, куда поступает сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Попавшийся мусор оседает в песколовках, а талая вода отводится в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл биологической и механической очистки, подытожил Бирюков.