Свыше 100 новых электробусов пришли в столицу с начала осени
Свыше ста новых электробусов пришли в столицу с начала осени, при этом современный транспорт отечественного производства начал курсировать на девяти маршрутах. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Заммэра отметил, что на текущий момент в городе существует два современных Дома для электробусов: «Красная Пахра», расположенный в ТиНАО, и «Митино», находящийся на северо-западе Москвы. При этом в планах находится открытие третьего Дома, который появится на востоке столицы.
— Москва — лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, № 1 по количеству электробусов. В этом году мы получили почти 300 современных машин от «КАМАЗа», а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники. Транспорт российского производства повышает комфорт и безопасность поездок, снижает влияние на окружающую среду, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Максим Ликсутов 14 ноября рассказал, что электробусы уже на протяжении четырех месяцев успешно перевозят пассажиров на северо-западе города. За прошедшие месяцы на 12 маршрутах пассажиры совершили порядка 2,5 миллиона поездок.
С начала 2023 года пассажиры пользовались электробусами свыше 100 миллионов раз. Этот показатель почти на 17 процентов больше, чем за тот же период 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на данный момент по столице курсирует больше 1250 инновационных электробусов.