Свыше 100 новых электробусов пришли в столицу с начала осени

Свыше ста новых электробусов пришли в столицу с начала осени, при этом современный транспорт отечественного производства начал курсировать на девяти маршрутах. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Заммэра отметил, что на текущий момент в городе существует два современных Дома для электробусов: «Красная Пахра», расположенный в ТиНАО, и «Митино», находящийся на северо-западе Москвы. При этом в планах находится открытие третьего Дома, который появится на востоке столицы.

— Москва — лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, № 1 по количеству электробусов. В этом году мы получили почти 300 современных машин от «КАМАЗа», а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники. Транспорт российского производства повышает комфорт и безопасность поездок, снижает влияние на окружающую среду, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Максим Ликсутов 14 ноября рассказал, что электробусы уже на протяжении четырех месяцев успешно перевозят пассажиров на северо-западе города. За прошедшие месяцы на 12 маршрутах пассажиры совершили порядка 2,5 миллиона поездок.