Москвичей предупредили о снегопаде во второй половине дня 23 ноября

После 15:00 в четверг, 23 ноября, в столице начнется снегопад, который усилится к вечеру. Об этом предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

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— Зона снегопада уверенно приближается к западным границам Московской области. Днем нас ожидает комплекс неблагоприятных явлений: сильный снег, метель, на дорогах образуется снежный накат, — рассказала она.

Согласно расчетам синоптиков, к утру пятницы, 24 ноября, в столичном регионе может выпасть до 10 миллиметров осадков. Таким образом зима поставит жирную точку на периоде «предзимья», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Напомним, что до 7:00 24 ноября в городе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и до 21:00 23 ноября из-за ветра. Аналогичные предупреждения объявлены в Подмосковье. Уточняется, что порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.