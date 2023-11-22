Строительство дома по программе реновации началось в Косино-Ухтомском

Строительство жилого дома по программе реновации началось в Косино-Ухтомском районе Москвы. Здание будет располагаться по адресу Оренбургская улица, дом 26, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

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Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2025 году. Дом будет односекционным с парковкой на подземном уровне. При внешней отделке специалисты используют систему вентилируемого фасада с керамогранитной плиткой и металлокассетами.

На фасаде установят металлические корзины под кондиционеры.

Входная группа будет оформлена витражным остеклением. Всего в доме расположатся 148 квартир, две из которых будут предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первом этаже здания будут находиться вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Между этажами в каждом корпусе установят современные лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов.

На территории вокруг дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят две детские и спортивную площадки.