Лилия Вуду с запахом гнили расцветает в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» ближайшие дни расцветет экзотическое растение – лилия вуду. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу сада.

В пальмовой оранжерее в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцветет экзотическое растение с едким запахом гнилого мяса – сауроматум пятнистый, или лилия вуду. Цветение продлится всего два дня. Растение можно увидеть в стеклянной витрине с редкими орхидеями, говорится в сообщении.