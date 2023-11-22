Лилия Вуду с запахом гнили расцветает в «Аптекарском огороде»
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» ближайшие дни расцветет экзотическое растение – лилия вуду. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу сада.
В пальмовой оранжерее в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцветет экзотическое растение с едким запахом гнилого мяса – сауроматум пятнистый, или лилия вуду. Цветение продлится всего два дня. Растение можно увидеть в стеклянной витрине с редкими орхидеями, говорится в сообщении.
Сауроматум произрастает в горных районах тропической Африки и субтропической Азии. Соцветие сауроматума – початок с покрывалом, испещренным фиолетовыми полосами. Растение обладает гнилостным запахом, который привлекает опылителей-мух.