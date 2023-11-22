В Москву на сутки придет затяжной снегопад, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки ожидаются в четверг, 23 ноября, во второй половине дня.

В четверг после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, в пятницу до 8 сантиметров, в выходные 8-10 сантиметров, — сообщил Тишковец.

Как добавил синоптик, в начале следующей неделе столицу также накроют обильные снегопады, высока вероятность ледяного дождя. Он отметил, что в связи с выходом южного циклона высота снежного покрова составит 10-15 сантиметров.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в преддверии Нового года в Москве может устояться холодная и снежная погода. Синоптик подчеркнул, что более точный прогноз следует ждать ближе к праздникам, однако снегопады в декабре не станут редкостью. Температура воздуха в столице в новогоднюю ночь, как добавил Ильин, может составить от двух до семи градусов мороза.