Синоптики рассказали о погоде в Москве

Небольшой снег и до -7 градусов ожидается в Москве в среду, 22 ноября. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Unsplash

По словам синоптика, утром в столичном регионе было по-декабрьски холодно. Столбики термометров на ВДНХ опустились до минус 8,8 градусов, а в Подмосковье — до минус 12 градусов. Небо закрыто облаками, из которых местами вырывается снег. Атмосферное давление находится на уровне 748,6 мм рт. ст., что близко к норме.

В течение дня погода существенно не изменится. Сейчас Москва и вся Центральная Россия находятся под влиянием циклонического вихря, центр которого находится над Башкортостаном. Из-за этого сохранится облачная с неустойчивыми прояснениями погода.

«Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов, что соответствует климатической норме января. Атмосферное давление практически не изменится», — отметил Тишковец.