Московский зоопарк показал первые попытки малышки панды встать на лапы

Детеныш панд Жуи и Диндин предпринял первую попутку самостоятельно встать на лапы. Соответствующими кадрами поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 22 ноября.

— Всем доброе утро! Малышка делает первые попытки встать, — прокомментировала она публикацию в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как детеныш пытается встать на задние лапки, но у нее ничего не выходит. После нескольких падений, она решает просто полежать.

В воскресенье, 12 ноября, прошел последний осмотр малышки-панды из Московского зоопарка с участием китайского зоолога Ву Кая. Он помогал как с родами панды Диндин, так и с уходом за детенышем-пандой.

Недавно на плановом осмотре детеныш показал хорошие результаты. Вес составил 5042 грамма, длина тела — 56,1 сантиметра, а вместе с хвостом — 63,2 сантиметра.