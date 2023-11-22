Сергунина: Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы

"Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной .

Уточняется, что иностранные гости побывали в кинокластере МЕТМАШ, кинопарке "Москино", на киностудии "Мосфильм", а также в Останкино и Кусково, природные локации которых часто используются в качестве натурных декораций. Делегации также представили недавно созданную в столице цифровую киноплатформу, которая помогает оперативно решать организационные вопросы, например, находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт. В ходе переговоров обсуждались и другие направления сотрудничества, например, презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях.