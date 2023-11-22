Более 9 тыс. фасадов жилых домов обновили в Москве с 2015 года

«Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту более 9 тыс. фасадов жилых домов», – сказал Бирюков.