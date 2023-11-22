Более 9 тыс. фасадов жилых домов обновили в Москве с 2015 года
С 2015 года специалисты обновили более 9 тыс. фасадов столичных многоквартирных домов по программе капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту более 9 тыс. фасадов жилых домов», – сказал Бирюков.
По его словам, для каждого типа фасада использовали специальную технологию, позволяющую в полном объеме восстановить внешний облик здания.
«При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором – заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета», – добавил заместитель мэра.