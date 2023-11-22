Более 200 человек зарегистрировались на московский хакатон "СтроимПросто"

На чемпионат по BIM-моделированию (технологии информационного моделирования жилых домов) – хакатон "СтроимПросто" – зарегистрировались уже более 220 человек. Турнир организован ГБУ "Мосстройинформ" при поддержке департамента градостроительной политики города Москвы. Об этом заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

Более 200 человек зарегистрировались на московский хакатон "СтроимПросто"
©  портал мэра и правительства Москвы

По его словам, 17 ноября в онлайн формате состоялась первая постановочная встреча, на которой представители ГБУ и девелоперской компании рассказали о создании BIM-модели многоквартирного дома. Для этого участникам предложат одну из трех отечественных систем для проектирования: Model Studio CS, nanoCAD или Renga. На выполнение задания им дали месяц, а после их работы оценят эксперты в области строительства.

"В течение всего времени подготовки представители строительных компаний и организаций, занимающихся BIM-моделированием, проведут образовательные вебинары", – добавил Левкин.

Ранее Собянин сообщил, что столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". За победу в номинации боролись больше 140 проектов, в том числе из Германии, Италии, США.