Более 200 человек зарегистрировались на московский хакатон "СтроимПросто"

На чемпионат по BIM-моделированию (технологии информационного моделирования жилых домов) – хакатон "СтроимПросто" – зарегистрировались уже более 220 человек. Турнир организован ГБУ "Мосстройинформ" при поддержке департамента градостроительной политики города Москвы. Об этом заявил руководитель департамента Сергей Левкин .

По его словам, 17 ноября в онлайн формате состоялась первая постановочная встреча, на которой представители ГБУ и девелоперской компании рассказали о создании BIM-модели многоквартирного дома. Для этого участникам предложат одну из трех отечественных систем для проектирования: Model Studio CS, nanoCAD или Renga. На выполнение задания им дали месяц, а после их работы оценят эксперты в области строительства.