На севере Москвы отремонтировали дом середины прошлого века

"Перед началом капитального ремонта этого дома ФКР Москвы был разработан уникальный проект проведения работ. Подобраны максимально подходящие материалы и технологии. Особое внимание мастера уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ", - цитирует пресс-служба замначальника производственного технического управления ФКР Бориса Джиоева.