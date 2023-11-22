На севере Москвы отремонтировали дом середины прошлого века
В московском районе Коптево отремонтировали пятиэтажный дом, построенный в 1954 году, говорится в сообщении столичного фонда капремонта (ФКР).
В нем указывается, что работы прошли по адресу: Коптевская улица, 18А, корпус 1. Специалисты привели в порядок фасад дома и заменили инженерные системы.
"Перед началом капитального ремонта этого дома ФКР Москвы был разработан уникальный проект проведения работ. Подобраны максимально подходящие материалы и технологии. Особое внимание мастера уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ", - цитирует пресс-служба замначальника производственного технического управления ФКР Бориса Джиоева.