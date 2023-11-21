Пассажиры метро смогут увидеть Кубок России по футболу на станции «ЦСКА»

Пассажиры московского метро в период с 21 ноября по 5 декабря смогут увидеть вживую Кубок России по футболу на станции «ЦСКА». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы , глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— Увидеть вживую Кубок России по футболу сможет каждый! Пассажиры увидят Кубки России, завоеванные ПФК ЦСКА и ЖФК ЦСКА в 2023 году, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Департамент активно вступает в коллаборации с различными видами спорта. Так, 9 ноября заммэра сообщил, что Дептранс подготовил новые тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо. Приобрести новые проездные билеты с памятным дизайном можно на официальном онлайн-сайте, а также офлайн на стойках «Живое общение» и в магазинах, расположенных на станциях метро «Маяковская» и «Трубная».