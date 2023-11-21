Два посвященных МЦД тематических поезда появятся в метро

Два тематических поезда, посвященных новым диаметрам, появятся в метро. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Первые два диаметра работают уже четыре года. В этом году линий стало вдвое больше. Мы запустили МЦД–3, который связал Зеленоград и подмосковный город Раменское, и МЦД–4 — он прошел через Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный Балашихи, — рассказал он.

По словам Ликсутова, посвященные третьему диаметру тематический поезд будет ездить на Арбатско-Покровской линии, а посвященный четвертому — на Сокольнической, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Незадолго до этого стало известно, что во время празднования дня рождения МЦД горожане и гости столицы смогут посмотреть тематический эфир, который будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранах в общественном транспорте.