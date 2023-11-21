Собянин: Катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

В столице откроют катки с искусственным льдом уже в эту пятницу, 24 ноября. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах, — сказал глава города.

Мэр добавил, что в этом году москвичей будут ждать полюбившиеся в прошлые сезоны объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. Так, например, снова будут работать бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках», где специалисты проведут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону.

Кроме того, состоится праздник «Зимний день Московского спорта» в «Лужниках» и зимний сезон проекта «Мой спортивный район» — в рамках мероприятия пройдет катание на коньках для детей от 10 лет и взрослых. Кроме того, столицу украсят к Новому году в течение декабря, заключил Собянин в своем Telegram-канале.