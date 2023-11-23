Вильфанд: погода в Москве в конце ноября станет январской

Вильфанд заявил, что погода в Москве в конце ноября станет январской
Ноябрь опередит себя на целых два месяца, поскольку в выходные дни, а также последующую рабочую неделю температура в Москве будет держать в пределах -3…-1 градуса и выпадет снег. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в пятницу столица окажется в самом центре циклона и на улицах появится «самый заметный снег» в ноябре. При этом к воскресенью его «станет поменьше».
«Дневная температура будет колебаться в пределах от -3 до -1. Такой она и останется во все дни следующей недели, — уточнил Вильфанд. — Можно с полной уверенностью сказать, что Москва в ближайшие дни обзаведется хорошим снежным покровом.
К концу ноября погода станет по-настоящему зимней, даже январской, опережая таким образом саму себя на целых два месяца».
Специалист также добавил, что единственным днем, когда столбики термометров отклонятся от минусовых значений, станет понедельник. Тогда температура поднимется до нуля градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве 24 ноября составит 718-720 миллиметров ртутного столба, при этом в норме показатель в столице составляет 748 миллиметров.