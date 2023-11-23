Вильфанд: погода в Москве в конце ноября станет январской

«Дневная температура будет колебаться в пределах от -3 до -1. Такой она и останется во все дни следующей недели, — уточнил Вильфанд. — Можно с полной уверенностью сказать, что Москва в ближайшие дни обзаведется хорошим снежным покровом.



К концу ноября погода станет по-настоящему зимней, даже январской, опережая таким образом саму себя на целых два месяца».