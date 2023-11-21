Две выставки о работе МЦД откроются ко дню рождения диаметров

В честь четырехлетия Московских центральных диаметров (МЦД) открываются две выставки, которые посвятили наземному метро и работникам сферы транспорта. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, на выставке в переходе между станциями «Ленинский проспект» Московского метрополитена и «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца можно посмотреть фотопортреты работников транспорта. Здесь пассажиры могут рассмотреть фотографии дирекции МЦД и ОАО «РЖД», а также Московского метрополитена. Кроме того, в локации находятся портреты Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, а также «Трансмашхолдинга». Экспозиция будет работать до 7 декабря.

Среди прочего на станции «Марьина Роща» в надземном переходе между МЦД-2 и МЦД-4 можно посмотреть выставку картин победителей арт-проекта «МЦД — путешествие в искусство». Экспозицию подготовили при участии Ассоциации художников-пленэристов России. Увидеть выставку можно до 12 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.