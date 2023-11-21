Молодежный форум «Наследие» состоится 23 ноября в Москве

Департамент культурного наследия города Москвы проведет в четверг, 23 ноября, VI Молодежный форум «Наследие», являющийся деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов сохранения культурного наследия с точки зрения разных аспектов и участников этого процесса.

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В качестве спикеров приглашены ведущие реставраторы, урбанисты, архитекторы, инвесторы, представители органов власти и СМИ. На площадке эксперты отрасли делятся своими знаниями и опытом, а также участвуют в дискуссионных форматах.

В рамках деловой программы спикеры обсудят вопросы реставрации в новых условиях, трудоустройства молодежи, волонтерства на объектах культурного наследия, инвесторских проектов, направленных на сохранение памятников архитектуры, развития технологий и методов работы со старинными зданиями.

Мероприятие состоится по адресу улица Косыгина, дом 17, корпус 1.