Предприниматели смогут приобрести у города 11 коммерческих помещений на западе столицы

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил о наличии у предпринимателей возможности приобрести у города одиннадцать коммерческих помещений на западе столицы. Продавцом выступит сам город, сообщается на сайте градоначальника.

Гаман обратил внимание на то, что помещения в этой локации пользуются спросом на торгах.

«По итогам 10 месяцев этого года заключили 463 сделки, площадь проданных объектов составила 32,8 тысячи квадратных метров. До конца года город выставит на торги еще 11 помещений в округе, которые расположены на первом этаже здания по адресу: улица Маршала Сергеева, дом 3», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что площадь объектов варьируется от 49 до 145 квадратных метров, а общая составляет 847,4 квадратного метра.

Новым собственникам будет предоставлена возможность открыть там магазины, мастерские, ателье, химчистки и салоны красоты, указал Гаман.

Отмечается, что объекты, которые выставляются на торги, расположены в районе с развитой инфраструктурой и жилой застройкой. Они находятся недалеко от станции метро «Молодежная», добавляется в сообщении.