Центры «Мои документы» подготовили праздничную программу ко Дню матери

С 22 по 26 ноября в столичных центрах госуслуг пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Как сообщается на официальном сайте мэрии, для жителей и гостей Москвы подготовили акции, конкурсы и мастер-классы, участвуя в которых, участники смогут сделать подарки для своих мам.

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Так, с 22 по 26 ноября во всех центрах будет проходить конкурс «Открытка для мамы». Лучшие рисунки станут эскизами для дизайна открыток ко Дню матери в следующем году. Также с 24 по 26 ноября во всех офисах «Мои документы» состоится акция «Поздравь маму» — ее подготовили совместно с «Почтой России». Участники получат открытку, заполнят ее и смогут бесплатно отправить в любую точку России.

Видео дня

Для юных посетителей все три дня в детском уголке всех центров будут проходить мастер-классы по изготовлению праздничной чашки. Также на экранах будут транслировать рисунки детей сотрудниц центров, на которых они рисовали своих мам. Во флагманских офисах организуют фотозону «Селфи с мамой». Желающие смогут сфотографироваться со своей матерью в праздничной атмосфере.

25 ноября с 14:00 до 15:30 во флагманском центре на юго-западе Москвы можно будет принять участие в мастер-классе по созданию уникального подарка — картины на холсте акриловыми красками. Аналогичный мастер-класс состоится с 14:00 до 15:300 26 ноября во флагманском центре на юго-востоке Москвы.

Еще один уникальный мастер-класс состоится 25 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе СЗАО — его участников научат изготовлению косметики. Вместе с мамой посетители центра смогут изготовить подарок. Мастер расскажет о производстве косметики ручной работы и поможет с подбором оттенка.