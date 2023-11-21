Дом-музей Марины Цветаевой адаптировали для глухих и слабослышащих

В Доме-музее Марины Цветаевой в Москве появился мобильный видеогид для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщается на портале столичного правительства.

Благодаря появлению видеогида посетители смогут ознакомиться с экспонатами не только на экскурсиях с гидом, знающим жестовый язык, но и самостоятельно.

Планшеты с предустановленным гидом предоставляются бесплатно. Когда посетитель наводит планшет на один из предметов коллекции, ему демонстрируют короткие видео на русском жестовом языке с субтитрами.

Глава Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что в видеогиде использованы современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей. Такой подход был впервые реализован в московском музее.

В Доме-музее Марины Цветаевой реализуют программу для людей с нарушениями слуха «Дом, в который не стучатся…».