Дом-музей Марины Цветаевой адаптировали для глухих и слабослышащих
В Доме-музее Марины Цветаевой в Москве появился мобильный видеогид для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщается на портале столичного правительства.
Благодаря появлению видеогида посетители смогут ознакомиться с экспонатами не только на экскурсиях с гидом, знающим жестовый язык, но и самостоятельно.
Планшеты с предустановленным гидом предоставляются бесплатно. Когда посетитель наводит планшет на один из предметов коллекции, ему демонстрируют короткие видео на русском жестовом языке с субтитрами.
Глава Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что в видеогиде использованы современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей. Такой подход был впервые реализован в московском музее.
В Доме-музее Марины Цветаевой реализуют программу для людей с нарушениями слуха «Дом, в который не стучатся…».
Команда проекта также сняла более 12 часов видео для глухих и слабослышащих людей, которые пока не могут посетить музей. Экскурсия доступна на YouTube-канале музея.