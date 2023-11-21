Москвичей предупредили о метели

«Сегодня идет небольшой снежок, а со второй половины четверга ситуация будет меняться из-за приближения очень глубокого циклона. В четверг во второй половине дня пройдет снег, будет усиление ветра до 15 метров в секунду, и, соответственно, если снег и ветер — понятно, что будет метель, а в Москве это всегда проблема для автомобилистов», — рассказал Вильфанд.