Новое концертное пространство откроется в Москве

24 ноября в Центре городской культуры Графит начнет работу концерт-холл. На вечеринке в честь открытия выступят Obladaet, Dose, Витя АК (АК-47), Reptiloid и другие артисты. Бывшее промышленное помещение с десятиметровыми потолками станет площадкой для концертов, фестивалей, лекций, кинопоказов, спектаклей, рейвов и других событий.

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Графит – креативный квартал на востоке Москвы. Кластер возник в процессе джентрификации бывшей промзоны, принадлежавшей ранее научно-исследовательскому институту. Главный холл Графита давно известен среди любителей уличного искусства, городских событий и ночной жизни. Его трансформация в настоящий ивент-холл – часть процесса развития территории и создания хаба для представителей креативных индустрий. Концепцию интерьера разработало бюро ABOVE Architecture.

В лайн-апе открытия – хедлайнеры фестивалей и тусовок, представители old school и new school. За легкий танцевальный вайб и ностальгические нотки R&B отвечает Dose. Витя АК (АК-47) – легенда хип-хопа и ролевая модель для сотен ребят из нулевых. Obladaet — представитель современной рэп-сцены: его треки становятся хитами, а концерты — всегда запоминающийся перформанс. Reptiloid, пожалуй, сегодня один из главных диджеев столицы. Узнать больше о программе можно на сайте события.

В ближайших планах площадки – концерты с рок-, инди- и хип-хоп исполнителями, фестивали уличной культуры, серия вечеринок, благотворительные маркеты и просветительские мероприятия.