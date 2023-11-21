Сотрудники Московского зоопарка во вторник, 21 ноября, поделились кадрами с заметно округлившимся манулом Тимофеем.

— Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммом) и отрастил мех. Он готов к зиме, — передает Telegram-канал столичного зоосада.

На опубликованном видеоролике виден раздобревший Тимофей, который неспешно и по-хозяйски обхаживает свои владения, пока снег лениво застилает вольер пушистого охотника.

Подписчики соцсетей зоосада ожидаемо умилились манулом. Так, одна из читательниц верно подметила, что на самом деле «все мы немного Тимоша». Помимо этого, многие выразили желание «пожамкать эту пушистую булочку».

В конце октября зоопарк показал необычайную фотогеничность манула. На кадрах, опубликованных генеральным директором зоосада Светланой Акуловой, Тимоша долго смотрит перед собой, а затем принимает модельную позу и замирает в ней.