Снег и усиление ветра ожидаются в Москве в четверг, 23 ноября. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Вчера средняя суточная температура в Москве была минус 7,2 градуса, что соответствует третьей декаде января. Такой зимний режим погоды сохранится и в ближайшие дни, — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в среду и четверг температура будет колебаться от пяти до семи градусов ниже нуля. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

Со второй половины четверга ситуация будет меняться из-за приближения глубокого циклона. Во второй половине дня пройдет снег и усилится ветер до 15 метров в секунду, в результате чего начнется метель.

В пятницу немного потеплеет, но отрицательные значения сохранятся. Кроме того, прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление — до 720 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1973 году, тогда показатели остались на отметке 722 миллиметра, заключил Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва».