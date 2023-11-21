Вильфанд рассказал, что ждет москвичей зимой

Зима в Москве в этом году будет теплее обычного, заявил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, средняя температура воздуха будет выше нормы, однако в плане погоды сезон окажется неоднородным.

В условиях глобального потепления на европейской части России температура воздуха будет около и выше нормы. То есть зима не будет холодной, но она ожидается очень неоднородной. Ничего более конкретного сказать невозможно, — сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что для российской столицы средняя температура в декабре составляет около минус четырех градусов, а в январе — порядка минус 6,2 градуса. При этом в предстоящем сезоне стоит ждать заметных перепадов температур: от потепления до похолодания ниже минус 15 градусов.

Ранее в Москву пришла метеорологическая зима, с чем горожан поздравил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 17 ноября в столице произошел переход среднесуточной температуры воздуха к устойчивым отрицательным значениям, заметил специалист.