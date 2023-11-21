Январь в ноябре: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

До четверга, 23 ноября, в Москве сохранится температура, соответствующая второй половине января, поделились прогнозом синоптики.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова утверждает, в среду столицу ждет облачная погода с прояснениями.

— Временами слабый снежок, — говорит она. — Минимальная температура довольно низкая. В Москве –10… –12, по области до –13 градусов. Дневная температура –5… –7. В четверг атмосферное давление начнет понижаться.

Ночь облачная с прояснениями, без существенных осадков. Так же холодно, как и накануне. В пятницу погоду уже будет определять циклон.

— Мы будем находиться практически в его центре. Погода облачная. Временами снег, метель. Ночь станет чуть теплее — –3…–8. Дневная температура в городе 0…–5, — продолжает синоптик. — В субботу мы окажемся в тылу этого циклона. Ночью еще временами снег. Днем он небольшой.

Ночная температура будет на уровне –3... –8 градусов, дневная — –1… –6 градусов.

То есть температура воздуха в течение недели будет испытывать значительные колебания от суток к суткам. И атмосферное давление тоже: в пятницу, 24 ноября, оно рекордно низкое. Для нас это чревато головными болями, осадками, порывистым ветром. Собственно, поэтому в прогнозе звучит слово «метель».

Это настоящая зимняя погода, уверена Позднякова. Зима окончательно вступила в свои права.

Однако то, что январские холода пришли в ноябре, не значит, что наступает новый ледниковый период. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений.