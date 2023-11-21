Январь в ноябре: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
До четверга, 23 ноября, в Москве сохранится температура, соответствующая второй половине января, поделились прогнозом синоптики.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова утверждает, в среду столицу ждет облачная погода с прояснениями.
— Временами слабый снежок, — говорит она. — Минимальная температура довольно низкая. В Москве –10… –12, по области до –13 градусов. Дневная температура –5… –7. В четверг атмосферное давление начнет понижаться.
Ночь облачная с прояснениями, без существенных осадков. Так же холодно, как и накануне. В пятницу погоду уже будет определять циклон.
— Мы будем находиться практически в его центре. Погода облачная. Временами снег, метель. Ночь станет чуть теплее — –3…–8. Дневная температура в городе 0…–5, — продолжает синоптик. — В субботу мы окажемся в тылу этого циклона. Ночью еще временами снег. Днем он небольшой.
Ночная температура будет на уровне –3... –8 градусов, дневная — –1… –6 градусов.
То есть температура воздуха в течение недели будет испытывать значительные колебания от суток к суткам. И атмосферное давление тоже: в пятницу, 24 ноября, оно рекордно низкое. Для нас это чревато головными болями, осадками, порывистым ветром. Собственно, поэтому в прогнозе звучит слово «метель».
Это настоящая зимняя погода, уверена Позднякова. Зима окончательно вступила в свои права.
Однако то, что январские холода пришли в ноябре, не значит, что наступает новый ледниковый период. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений.
Синоптик объяснил, что ситуация обусловлена двумя факторами. Один из них — растущая концентрация выбросов парниковых газов. Второй — природный феномен Эль-Ниньо, из-за которого прогревается экваториальная часть Тихого океана и возникают волны тепла в некоторых частях планеты.