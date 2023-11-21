Собянин сообщил о планах перевести все больницы Москвы на безбумажный формат

Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, «Цифровая клиника» экономит около 30 процентов времени, которое врачи и медсестры вместо этого смогут посвятить пациентам. Собянин подчеркнул, что новый формат избавляет медперсонал от бумажной волокиты, а также упрощает общение между сотрудниками — вся информация о пациенте появляется в системе в режиме реального времени.

Помимо этого, благодаря цифровым сервисам данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же передаются в ЕМИАС. В медучреждении заранее узнают о состоянии пациента.

Мэр Москвы напомнил, что в таком формате уже работают НИИ скорой помощи им. Склифосовского и больница им. Вересаева. Многие процессы и алгоритмы в них полностью изменены. В течение двух лет в цифровую среду переведут все московские больницы, написал Собянин в своем Telegram-канале.