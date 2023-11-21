Собянин сообщил о планах перевести все больницы Москвы на безбумажный формат
Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, «Цифровая клиника» экономит около 30 процентов времени, которое врачи и медсестры вместо этого смогут посвятить пациентам. Собянин подчеркнул, что новый формат избавляет медперсонал от бумажной волокиты, а также упрощает общение между сотрудниками — вся информация о пациенте появляется в системе в режиме реального времени.
Помимо этого, благодаря цифровым сервисам данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же передаются в ЕМИАС. В медучреждении заранее узнают о состоянии пациента.
Мэр Москвы напомнил, что в таком формате уже работают НИИ скорой помощи им. Склифосовского и больница им. Вересаева. Многие процессы и алгоритмы в них полностью изменены. В течение двух лет в цифровую среду переведут все московские больницы, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Накануне мэр Москвы принял решение строить крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику. В новых корпусах на улице Алябьева района Филевский Парк будут оказывать плановую и экстренную помощь.