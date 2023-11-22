Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 23 ноября

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за метели 23 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье. Кроме того, в Москве действует аналогичный уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Его объявили с 21:00 22 ноября до 07:00 24 ноября.

Подобное предупреждение также выпустили в Московской области с 21:00 22 ноября до 09:00 24 ноября. До этого специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в столице может увеличиться до 8–10 сантиметров 25 и 26 ноября. С четверга, 23 ноября, в столице пойдет обложной снегопад, в результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2–3 сантиметра. А пятницу, 24 ноября, он вырастет до 8 сантиметров.