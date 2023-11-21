В честь дня рождения МЦД пассажирам подарят уникальные «Тройки»
МЦД подарит жителям столицы уникальные «Тройки», посвященные своему четырехлетию. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— В продаже карт не будет, зато их можно получить на четырех московских городских вокзалах. Узнайте на фото тот самый московский городской вокзал. Приходите в кассу и уверенно говорите кассиру кодовую фразу: «Люблю МЦД уже четыре года», — говорится в сообщении.
В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что количество праздничных карт ограничено.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров. Он напомнил, что две первые линии наземного метрополитена были открыты еще осенью 2019 года, а уже в 2023 году начали функционировать МЦД-3 и МЦД-4. Благодаря их появлению горожане получили 74 новые станции общественного транспорта с бесплатными пересадками на другие маршруты.