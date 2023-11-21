Врачи Боткинской больницы успешно выполнили вторую пересадку сердца

Вторая успешная операция по пересадке сердца прошла в городской клинической больнице имени С.П. Боткина. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

— Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать. Пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас хорошо себя чувствует. Этот клинический случай в очередной раз доказывает, что в столице работают специалисты высочайшего уровня, способные выполнять максимально сложные операции, — рассказал она.

Пациентом стал 53-летний Юрий, у которого несколько лет назад диагностировали хроническую сердечную недостаточность. Сердце мужчины не могло обеспечить полноценный кровоток в органах и тканях, а минимальная физическая нагрузка провоцировала у него одышку. В августе этого года состояние Юрия резко ухудшилось, и он был госпитализирован с необратимым нарушением функциональной активности сердца, передает официальный сайт мэра Москвы.