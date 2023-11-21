Краснокнижных животных пересчитали в Москве

Специалисты подсчитали общее количество видов животных, обитающих на территории Москвы. Особое внимание при этом уделили видам, занесенным в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

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Всего за девять месяцев был зафиксирован 241 вид, в том числе 116 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, а также два вида из Красной книги России.

В ходе переписи эксперты повстречали таких необычных обитателей природных территорий, как осоед, клинтух, майка фиолетовая, мраморная бронзовка, вяхирь, урагус. Некоторые из них занесены в Красную книгу под нулевой категорией и в последние годы в городе не встречались. Их возвращение в столицу специалисты считают подтверждением того, что животным здесь стало комфортно. Это, в свою очередь, означает, что городская экосистема находится в гармоничном состоянии. Для его поддержания в Москве устраивают зимние подкормки птиц, развешивают искусственные гнездовия и устанавливают домики, где птицы и звери могут согреться в холода.