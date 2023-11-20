Собянин: создадим крупнейшую детскую клинику

20 ноября мэр Москвы посетил детскую поликлинику, а в социальных сетях рассказал о реставрации особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд и поздравил с праздником работников транспорта.

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20 ноября отмечался День педиатра. По этому случаю Сергей Собянин побывал в филиале № 3 Детской городской поликлиники № 32 на Ольховской улице в Красносельском районе. Медучреждение открылось летом этого года после серьезного капитального ремонта по новому московскому стандарту. Глава города поздравил врачей поликлиники с праздником.

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— Поздравляю детских врачей с профессиональным праздником, от имени москвичей благодарю за работу, в которую они вкладывают свою душу и сердце, — сказал он.

Серьезная модернизация

Также мэр столицы поделился планами по развитию детского здравоохранения.

— Принял решение строить крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику, так необходимую для маленьких москвичей, — сообщил Сергей Собянин. — В новых корпусах на улице Алябьева района Филевский Парк будут оказывать плановую и экстренную помощь.

В клинике будут реализованы самые широкие возможности для лечения, диагностики и комфортного пребывания.

— Оборудуем высокотехнологичные операционные. Палаты совместного пребывания сделаем просторными и комфортными. Создадим безбарьерную среду. Также организуем многочисленные игровые пространства, комнаты отдыха для родителей, помещения для общения с врачами, — рассказал мэр Москвы.

Он подчеркнул, что новый стационар — часть большой работы по модернизации инфраструктуры детского здравоохранения столицы.

— Уже построили новую Морозовскую больницу, детские корпуса в Коммунарке, открыли стационар в Зеленограде. Идет строительство комплекса больницы Святого Владимира, — напомнил глава города.

Особняк восстановят

Завершается реставрация особняка купцов Марковых, который расположен на улице Каретный Ряд.

— В здании, построенном в конце ХIХ века, многие годы жил великий театральный режиссер Константин Станиславский. В наше время особняк был закрыт баннером и требовал комплексного восстановления, — поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За год специалисты бережно отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. По словам мэра, благодаря этим мифологическим существам горожане стали называть особняк Домом с пегасами.

— За свою историю он пережил несколько пожаров и масштабных перестроек, но по архивным чертежам и фрагментам декора мы смогли вернуть исторический облик, — отметил Сергей Собянин. — Парадную лестницу, например, собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу, метлахскую плитку в холлах на первом этаже.

Окончание работ намечено на первый квартал 2024 года.

Надежный транспорт

Сергей Собянин также поздравил с праздником работников транспорта.

— В любой сезон и в любую погоду больше 200 тысяч специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми, — написал мэр.

КСТАТИ