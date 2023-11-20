Каток на Красной площади готовят к открытию

«Первые сеансы будет начинаться в 9.00 и заканчиваться в 23.30. Всего будет 10 сеансов по часу катания с технологическим перерывом полчаса для подготовки льда для следующего сеанса», – рассказал руководитель катка Андрей Золотарев.