Каток на Красной площади готовят к открытию
Чуть больше недели осталось до открытия катка на Красной Площади. Главная ледовая площадка страны будет готова 29 ноября, а пока заканчивается монтаж, передает «МИР 24».
Уложены 6,5 километров трубок с хладагентом. Они будут поддерживать заморозку. Благодаря этой технологии лед выдержит температуру до плюс 10 градусов. Кататься одновременно смогут 450 посетителей. Каток будет работать до 29 февраля следующего года.
«Первые сеансы будет начинаться в 9.00 и заканчиваться в 23.30. Всего будет 10 сеансов по часу катания с технологическим перерывом полчаса для подготовки льда для следующего сеанса», – рассказал руководитель катка Андрей Золотарев.
По выходным дням на катке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.