Более миллиона жителей столицы получили карту москвича с начала года

За 2023 год более миллиона жителей столицы получили карту москвича. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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— По ней доступна целая экосистема городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей, — рассказал он.

Например, по карте москвича, добавил мэр, можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках.

Картой москвича пользуются уже почти пять миллионов жителей города, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день пользователям портала mos.ru доступно более 400 различных цифровых услуг и сервисов. С начала года самым популярным сервисом стала электронная медицинская карта, которой воспользовались более 136 миллионов раз.