Более миллиона жителей столицы получили карту москвича с начала года

Собянин: В этом году карту москвича получили более миллиона жителей столицы
За 2023 год более миллиона жителей столицы получили карту москвича. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— По ней доступна целая экосистема городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей, — рассказал он.
Например, по карте москвича, добавил мэр, можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках.
Картой москвича пользуются уже почти пять миллионов жителей города, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день пользователям портала mos.ru доступно более 400 различных цифровых услуг и сервисов. С начала года самым популярным сервисом стала электронная медицинская карта, которой воспользовались более 136 миллионов раз.
Недавно на портале mos.ru обновили поисковую систему. Теперь москвичам доступна расширенная выдача результатов на основе материалов, которые искали другие пользователи.