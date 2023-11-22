На юге столицы построят семейный досуговый центр

В здании откроются магазины и предприятия сферы услуг.
В районе Бирюлево Восточное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят семейный досуговый комплекс. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестору выделили 0,3 гектара земли для строительства семейного досугового комплекса “Царицынский”. В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг. Его общая площадь составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Строительство центра позволит повысить доступность объектов торговли и услуг для жителей района», — рассказал Владимир Ефимов.
МаИП направлены на инфраструктурное развитие, увеличение числа рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет землю без торгов.
«Выделенные участки расположены в Бирюлеве Восточном по адресу: 6-я Радиальная улица, владения 7/11 и 7/15. Площадь одного превышает 0,2 гектара, а второго составляет почти 0,1 гектара. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию семейный досуговый центр», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.
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