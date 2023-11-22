На юге столицы построят семейный досуговый центр

«Выделенные участки расположены в Бирюлеве Восточном по адресу: 6-я Радиальная улица, владения 7/11 и 7/15. Площадь одного превышает 0,2 гектара, а второго составляет почти 0,1 гектара. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию семейный досуговый центр», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.