Сервис «Инвестиционный калькулятор» заработал в Москве

Новый сервис городского Инвестиционного портала поможет вычислить вероятные затраты на создание промышленного производства. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— С помощью «Инвестиционного калькулятора» пользователь сможет рассчитать расходы на создание нового или развитие существующего производственного предприятия в Москве. Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные, — рассказал он.

Отмечается, что данным сервисом могут воспользоваться все зарегистрированные на портале пользователи. В готовую форму следует лишь внести нужные данные, после чего пользователь получит отчет, где можно будет изучить рекомендованные меры поддержки.

Информация, которая находится на Инвестиционном портале, может также пригодиться промышленным предприятиям, так как содержит аспекты налоговых режимов и льгот.