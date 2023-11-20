Расписание поездов Курского направления и МЦД-2 изменится

Расписание движения некоторых электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 25 ноября по причине развития инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

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Отмечается, что с 03:05 25 ноября до 03:05 5 декабря на участке Тарусская – Серпухов будут заменять восьмое пролетное строение моста через Оку в Серпухове. Второй главный путь, по которому курсируют поезда из Тулы в Москву, на этом же участке будет закрыт на десять суток, однако движение по соседнему пути сохранится в реверсивном режиме с пропуском составов по очереди в обе стороны.

Кроме того, 25 ноября с 04:30 до 10:00 и с 16:40 до 22:30 будут заменять программное обеспечение на трех станциях: Москва-Курская, Нижегородская и Кусково. Также на Нижегородской заменят напольное оборудование поездной автоматики, чтобы обеспечить интервальное движение поездов МЦД-4 на участке Москва-Курская – Кусково. На время проведения работ движение поездов по первому и второму путям станции приостановят, что также повлияет на расписание.

Пресс-служба МЖД попросила пассажиров отнестись с пониманием к временным изменениям, заранее посмотреть расписание и спланировать маршрут.

Ранее сообщалось, что движение поездов на МЦД-2 изменится с 03:00 25 ноября до 03:00 27 ноября. В это время один из главных путей на станции Царицыно закроют для проведения модернизации путевой инфраструктуры. Поезда проследуют по оставшимся трем путям.