Лекции известных психологов, мастер-классы и «маментинки»: как в Москве отметят День матери

В Москве проведут различные мероприятия в честь Дня матери, который отмечается 26 ноября. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в городе в течение всей недели будут проходить вебинары и консультации с психологами в школах и колледжах по теме детско-родительских отношений, праздничные мероприятия в семейных центрах и центрах московского долголетия.

«26 ноября состоятся бесплатные лекции с популярными спикерами, которые обсудят важные, интересные и наиболее волнующие мам вопросы», - сообщила пресс-служба со ссылкой на заммэра.

Отмечается, что ключевые праздничные мероприятия пройдут в рамках программы «Лекторий московской мамы».

26 ноября организуют 12 бесплатных открытых лекций о здоровье, стиле, красоте, личном пространстве, карьере, радостях, сложностях материнства и воспитания детей, говорится в сообщении. Также будут представлены бьюти- и фотозоны. У мам будет возможность оставить малышей под присмотром аниматоров в детских комнатах, указано на сайте.

С 20 по 23 ноября во всех московских школах и колледжах (более чем на 500 площадках) организуют бесплатные лекции на тему «Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка». С 20 по 24 ноября психологи планируют провести бесплатные вебинары по вопросам отношений родителей и детей. С 20 по 26 ноября в семейных центрах Москвы пройдет программа «Неделя для мам», которая подразумевает тематические дни, флешмоб, концерты, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей.

26 ноября в центрах московского долголетия ожидается день открытых дверей, который будет посвящен празднику. Кроме того, в День матери на ВДНХ откроют фотовыставку со снимками московских матерей ХХ века из фондов Главархива Москвы.