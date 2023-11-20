В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление в пятницу

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в пятницу, 24 ноября. Как рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале, давление может снизиться до 715 мм ртутного столба.

Согласно ее прогнозу, к концу рабочей недели центр глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. На фоне этого ожидается падение атмосферного давления, которое может стать рекордным. На данный момент рекорд 24 ноября составляет 722,3 мм ртутного столба, который был зафиксирован в 1973 году. В том же году, 25 ноября, было зарегистрировано самое низкие атмосферное давление ноября — 709 мм ртутного столба.

Позднякова добавила, что тогда месяц оказался холоднее нормы на 1,6 градуса. По словам синоптика, и сейчас вторая половина ноября будет в Москве и Подмосковье холодной.