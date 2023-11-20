Движение поездов по МЦД-1 возобновлено в соответствии с графиком

Движение поездов, следующих по маршрутам МЦД-1, возобновлено в соответствии с графиком. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе РЖД города.

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Пассажирам принесли извинение задержки общественного транспорта, которые произошли на Савеловском вокзале.

— Для стабилизации графика движения железнодорожниками были приняты оперативные меры: некоторые поезда проследовали по укороченным маршрутам, — следует из публикации в Telegram-канале «Московская железная дорога».

Пресс-служба РЖД ранее сообщила о том, что на столичном МЦД-1 произошел сбой, связанный с неисправностью одного из поездов. На 25 минут был задержан состав, следующий по маршруту Можайск — Лобня, а также аэроэкспресс Москва — Шереметьево. Это произошло в 8:27 по московскому времени.