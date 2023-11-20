Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

В Москве завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город». По его итогам финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов получат 84 НКО. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

© пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Вице-мэр рассказала, что конкурс грантов «Москва — добрый город» был запущен пять лет назад. За предыдущие годы его победителями стали 464 социально ориентированных НКО, а необходимую адресную помощь получили свыше 80 тысяч горожан — это люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, дети-сироты и подростки, переживающие кризисный период, представители старшего поколения и многие другие.

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«В этом году мы приветствовали совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнесом. Со следующего года 84 победителя начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 миллионов рублей. Таким образом, мы охватим адресной помощью и улучшим качество жизни еще порядка 30 тысяч горожан», — рассказала Ракова.

Она также отметила, что экспертный совет из 57 независимых экспертов оценил 393 заявки некоммерческих организаций на получение грантов. Всего было проведено более 1,2 тысячи экспертиз.

Ежегодный грантовый фонд конкурса составляет 400 миллионов рублей. По решению конкурсной комиссии «большие» гранты в размере от 5 до 10 миллионов рублей получили 36 НКО. На них столичные власти выделили 268 миллионов рублей. Среди победителей — опытные и известные некоммерческие организации, например, «Московский дом солдатского сердца», Агентство социальной информации, Творческое объединение «Круг», «Справедливая помощь доктора Лизы» и другие.«Средние» гранты от 1 до 5 миллионов рублей на общую сумму 121миллионрублей получат 35 организаций, например благотворительные фонды «Даунсайд Ап», «Подарок ангелу» и движение «Даниловцы».

«Малые» гранты до миллиона рублей будут предоставлены 13 НКО. Сумма поддержки этих проектов составит 11 миллионов. В числе победителей —благотворительные фонды «Артист», «Мелодия жизни», «Шагаем вместе».

В этом году участникам предложили пройти обучение в новой круглогодичной Школе развития НКО социальной сферы. Многие воспользовались возможностью и смогли улучшить свои проекты и подготовить качественные заявки. Каждая пятая организация, подавшая заявку на участие, впервые стала победителем конкурса.

Шесть приоритетных направлений конкурса охватили все сферы работы социальных некоммерческих организаций. Среди них — проекты по сохранению качества жизни семей с детьми и взрослыми с инвалидностью, нуждающимися в долговременном уходе, а также программы, помогающие родителям с детьми, в том числе многодетным, будущим мамам и подросткам в трудных жизненных ситуациях.

Кроме того, город поможет в реализации проектов поддержки участников специальной военной операции и их семей (новое направление в 2023 году), а также инициатив по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума. Помимо этого, гранты выделят НКО, которые предложат программы по развитию культуры взаимопомощи и продвижения социального волонтерства, а также проекты по профилактике социально опасных заболеваний, развитию и популяризации здорового образа жизни.