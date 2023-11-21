Леус рассказал о погоде в Москве 21 ноября

Во вторник, 21 ноября, в столице местами ожидается слабый снег. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Сегодня на погоду столицы продолжит оказывать влияние периферия циклона, ушедшего на юго-восток Европейской России. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег, — рассказал он.

Температура в этот день в городе опустится до минус 5-7 градусов, а в Подмосковье — до минус 4-9. Ветер подует северный с порывами 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, написал Леус в своем Telegram-канале.

Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какой будет погода на этой неделе в столице. По ее словам, в конце недели москвичей порадует легкое потепление, но ее середина выдастся морозной. При этом сильных осадков в столице не ожидается.