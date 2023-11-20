Травмированного амурского тигра доставили в Московский зоопарк

Травмированного амурского тигра доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

© Официальный сайт мэра Москвы

У животного обнаружился застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг, из-за чего хищник не способен добывать себе пищу самостоятельно. По словам ветеринарных врачей, такую травму тигр мог получить в результате попадания в браконьерскую петлю.

Изначально хищник был обнаружен в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края в январе 2023 года. Тигр проходил реабилитацию в нескольких центрах. За три месяца хищник пришел в норму, но ветврачи пришли к выводу, что животное не сможет выживать самостоятельно в диких условиях и приняли решение передать его специалистам Московского зоопарка. На данный момент тигр постепенно осваивается на новом месте жительства, но проявляет некоторое недоверие к людям, указано на официальном сайте мэра Москвы.