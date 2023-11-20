В Москве изменились правила оформления льготы по оплате ЖКУ и связи

В Москве оформить льготу на оплату коммунальных услуг, связи и жилья теперь можно только в электронном виде — на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

Заявку рассмотрят за пять рабочих дней, ее статус доступен в личном кабинете. Заполнить и подать заявление можно как на домашнем компьютере, так и в центрах «Мои документы», где при необходимости окажут помощь сотрудники.

Для оформления льготы потребуется полная учетная запись. Услуга доступна в разделе «Социальная поддержка», далее в каталоге нужно выбрать пункт «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи». Затем пользователю предложат заполнить заявление с полными данными, кодом плательщика и номером квартиры.

После прикрепления необходимых документов заявление направляется на рассмотрение. Если льгота уже назначена и отображается в едином платежном документе, повторно оформлять заявление не требуется.