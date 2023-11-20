В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов мороза

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура воздуха до минус 7 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 5 - минус 7 градусов, в ночь на вторник - до минус 9 градусов.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.