Москвичам напомнили о бесплатной услуге помощи при переезде по реновации

За текущий год по столичной программе реновации в новое жилье переехали свыше 11 тысяч семей, при этом более 8,5 тысячи из них воспользовались бесплатной помощью грузчиков. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Согласно условиям программы, утвержденным Сергеем Собяниным, грузчики бесплатно помогают доставить крупногабаритные вещи, например мебель и бытовую технику. Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных. Грузчиков и транспорт предоставляет префектура округа, — рассказал он.

Для того чтобы использовать бесплатную услугу для переезда, необходимо заполнить форму заявления на сайте сервиса «Помощь при переезде по программе реновации» или оставить обращение в центре информирования по переселению, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 ноября рассказал о программе реновации на юго-востоке Москвы. Так в ЮВАО на стадии проектирования и строительства находятся 67 домов в рамках программы реновации.