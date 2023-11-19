Собянин заявил, что Medtech.Лекторий признали самым популярным в России
Столичный Medtech.Лекторий признали самым популярным и массовым в России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина.
Он подчеркнул, что пространство создавалось для быстрого внедрения новейших разработок в клиническую практику.
Отмечается, что выступления в лектории прослушали около 1 тыс. человек очно и 2,5 млн пользователей онлайн.
Ранее Собянин заявил, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций и седьмой среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023.